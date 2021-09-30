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Özel harekat polisi evinde ölü bulunmuştu! Zanlı tutuklandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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Özel harekat polisi evinde ölü bulunmuştu! Zanlı tutuklandı

Son dakika yaşam haberi: Bingöl'de evinde bıçakla yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden özel harekat polisi Ahmet Kekül'ün eşi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görev yapan Ahmet Kekül'ün (32) kent merkezindeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklanmasının ardından ifadesine başvurulan eşi V.A. Kekül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

V.A. Kekül, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenilen Ahmet Kekül, görev yaptığı Bingöl'deki evinde dün henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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