Özel harekat polisi evinde ölü bulunmuştu! Zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görev yapan Ahmet Kekül'ün (32) kent merkezindeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklanmasının ardından ifadesine başvurulan eşi V.A. Kekül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

V.A. Kekül, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenilen Ahmet Kekül, görev yaptığı Bingöl'deki evinde dün henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.