Son dakika: İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde başlayan trafik yoğunluğu D-100 kara yolu boyunca Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Edirnekapı, Cevizlibağ, Şirinevler, Yenibosna, Sefaköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor. Kara yolunun Ankara istikameti ise hafif yoğunlukta seyrediyor.

Köprünün Altunizade bağlantısında yoğunluk yaşanırken, D-100 ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

TEM otoyolu Ankara istikametindeki trafik yoğunluğu Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık istikametinde yaşanıyor.

Zeytinburnu sahilinden itibaren yavaşlayan trafik de Avrasya Tüneli girişinde yoğunluğa neden oldu.

Anadolu Yakası'nda ise TEM Ataşehir mevkisinde iki yönlü trafik yoğunluğu var. D-100 kara yolu Ankara yönünde trafik Uzunçayır istikametinden başlayarak Maltepe'ye kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Bostancı istikametine kadar olan kısımda da yoğunluk gözleniyor.

Öte yandan, Fenerbahçe-Olimpiakos maçı dolayısıyla Kadıköy'de de trafik yoğunluğu var.

Metrobüs, metro ve tramvay aktarma noktalarında da yolcu yoğunluğu oluştu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre saat 19.15'te trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kaydedildi.