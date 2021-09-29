‘Sanal aşk oyunu’ davasında yeni gelişme: ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu’ya yakalama kararı

"ÇOK DİKKAT ETSİNLER ÇÜNKÜ BİR OYUN KURUYORLAR"

Duruşmaya katılmayan Seyhan Soylu, basın açıklaması yaptı. Soylu, "Aslında ben burada sanık değil şikayetçiyim. Bu şahısla yaklaşık olarak 1 yıl flörtümüz oldu, hiç tanımadan bu şahısla. Bu şahıs hayatıma girdikten sonra bana maddi ve manevi bir sürü kayıp yaşattırdı. Şahsı hiç görmemiştim, bir gün davet ettiğinde Fenerbahçe'de köpeklerini gezdiriyordu. Konuştuk, 'neden böyle bir oyun içerisindesin, niye insanlara zarar veriyorsun' dedim . Ben buradan tüm genç kızlara, hanımlara sesleniyorum. Çok dikkat etsinler çünkü bir oyun kuruyorlar: Sanal aşk oyunu. Bir hesap açıyorlar, o hesapta bir kahraman oluşturuyorlar, o kahramanı size aşık ediyorlar. Belki de ekonomik olarak çok güçlü ailelerin şımarık çocuklarının, televizyon ekranına bunu yansıtarak kendi aralarında bir nevi Playstation gibi bir oyun haline getirmelerinden dolayı insanlar mağdur ediliyor. İnsanların kalpleriyle oynuyorlar, insanlara zarar veriyorlar, yüreğini acıtıyorlar" dedi.