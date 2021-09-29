‘Sanal aşk oyunu’ davasında yeni gelişme: ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu’ya yakalama kararı
Sosyal medya üzerinden tanıştığı ve duygusal bağ kurduğu şahsın özel hayatına dair fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından paylaşarak ‘sapık’ ifadelerini kullandığı gerekçesiyle yedi seneyede kadar hapis istemiyle yargılanan ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu için yakalama kararı verildi.
'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun sosyal medya üzerinden tanıştığı ve duygusal bağ kurduğu A.E.(34) adlı şahsın özel hayatına dair fotoğraf ve videoları Instagram hesabı üzerinden paylaşarak 'sapık' ifadelerini kullandığı sebebiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti hakaret" suçlarından 7 seneye kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen mahkemeye, zanlı Seyhan Soylu katılmazken, müşteki A.E. ve avukatı salonda hazır bulundu.
"BENDEN ÖZÜR DİLEDİ ANCAK PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ"
Duruşmada söz alan müşteki A.E., "Sanık Seyhan Soylu 6 ay önce gelip benden özür diledi ancak paylaşımlarına devam etti. Ben sanığı bizzat tanımıyorum. Benim tanımadığım bir şahıs adımı ve resmimi kullanarak sahte bir hesap açarak sanıkla iletişime geçmiş. Sanık bu şahısla iletişimine nazaran bu paylaşımları yapmıştır. Sanıkla bir ilişkim yoktur. Gönül ilişkim söz konusu olamaz. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARDILAR
Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı, "Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanık Seyhan Soylu hakkında uzaklaştırma kararı almıştık. Müştekinin evine giderek aynı zamanda suç işlemiştir. Sanık bu şekilde paylaşımlar yapınca biz menajerine haber verdik. Ancak sanık paylaşımlarına devam etti. Kendisi hakkında uzaklaştırma kararı almıştık. Bunu ihlal ederek müvekkilimle görüşmeye gelmiştir" diye konuştu.
Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık Seyhan Soylu hakkında ek savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkararak duruşmayı erteledi.
"ÇOK DİKKAT ETSİNLER ÇÜNKÜ BİR OYUN KURUYORLAR"
Duruşmaya katılmayan Seyhan Soylu, basın açıklaması yaptı. Soylu, "Aslında ben burada sanık değil şikayetçiyim. Bu şahısla yaklaşık olarak 1 yıl flörtümüz oldu, hiç tanımadan bu şahısla. Bu şahıs hayatıma girdikten sonra bana maddi ve manevi bir sürü kayıp yaşattırdı. Şahsı hiç görmemiştim, bir gün davet ettiğinde Fenerbahçe'de köpeklerini gezdiriyordu. Konuştuk, 'neden böyle bir oyun içerisindesin, niye insanlara zarar veriyorsun' dedim . Ben buradan tüm genç kızlara, hanımlara sesleniyorum. Çok dikkat etsinler çünkü bir oyun kuruyorlar: Sanal aşk oyunu. Bir hesap açıyorlar, o hesapta bir kahraman oluşturuyorlar, o kahramanı size aşık ediyorlar. Belki de ekonomik olarak çok güçlü ailelerin şımarık çocuklarının, televizyon ekranına bunu yansıtarak kendi aralarında bir nevi Playstation gibi bir oyun haline getirmelerinden dolayı insanlar mağdur ediliyor. İnsanların kalpleriyle oynuyorlar, insanlara zarar veriyorlar, yüreğini acıtıyorlar" dedi.
"SAKIN BÖYLE BİR GAFLETE DÜŞMEYİN"
Bu süreçte kendisinden 20 bin dolar istediklerini anlatan Seyhan Soylu, "Ben götürdüm verdim, kendi korumalarım uzaktan kamerayla çekiyorlardı. Saatlerce 4-5 saat boyunca almadılar. Anladık ki para değil bunların amacı. 2 milyon deseydi 2 milyon verecektim. Yani böyle bir döngünün içerisinde insan maddi ve manevi kayıplar yaşıyor. Ben buradan tekrar seslenmek istiyorum genç ve tecrübesiz kızlarımıza. Sakın böyle bir gaflete düşmeyin, sanal alemde tanıdığınız insanlara güvenmeyin. Zaten reel hayattaki insanlara güven olmazken hiç tanımadığınız insanlara kalbinizi vermemenizi, yüreğinizi acıtmamanızı, temenni ediyorum. Bizim başımıza geldi, sizin başınıza gelmemesini temenni ediyorum" diye konuştu.
7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seyhan Soylu ile A.E.'nin sosyal medyadan tanıştıkları ve bir süre arkadaşlık ettikleri, müştekinin görüşmek istemediği anlatıldı. Seyhan Soylu'nun ise müştekinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları Instagram hesabının hikayesinde paylaşarak, müştekiye 'sapık' şeklinde hakarette bulunduğunun belirtildi.
İddianamede, Seyhan Soylu'nun "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti hakaret" suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.
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