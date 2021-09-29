İstanbul’da taksi denetimi! Polis tek tek kontrol etti

"YOLCU YOKSA BİZ YOKUZ"

Taksi sürücüsü Muammer Kocaman ise genelgeden haberdar olduğunu ve genelgeyi doğru da bulduğunu belirterek "Kısa mesafe almasan faturasını ödeyeceksin. Bu yolcu varsa biz varız. Bu yolcu yoksa biz yokuz. Bu plaka 2.7 milyon ise bu yolcular sayesinde. Korkunç derecede şikayet var meslektaşlarımdan. 'Neden yolcuyu almıyorsun?' diye kavgalarımız bile oluyor. Her zaman havaalanına, Sabiha Gökçen'e mi?, Rize'ye mi gönderelim seni ne yapalım?" şeklinde konuştu. Güldal Torun isimli yolcu da "İncirli'de 2.5 saat taksi bekledim. Ya dolu geldi, ya da yer soruyorlar nereye gideceksiniz diyorlar" dedi.

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