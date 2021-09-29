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Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı çıktı

İHA
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Giriş: 29.09.2021 15:43
Sosyal medyadan tanıştığı ve duygusal ilişki kurduğu kişinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları Instagram hesabından paylaşarak ‘sapık’ ifadelerini kullandığı gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Duruşmaya katılmayan Seyhan Soylu yaptığı açıklamada, asıl kendisinin şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Ben buradan tüm genç kızlara sesleniyorum. Çok dikkat etsinler çünkü bir oyun kuruyorlar: Sanal aşk oyunu. Bir hesap açıyorlar, o hesapta bir kahraman oluşturuyorlar, o kahramanı size aşık ediyorlar” dedi. "Sanal alemde tanıdığınız insanlara güvenmeyin"

Bu süreçte kendisinden 20 bin dolar istediklerini anlatan Seyhan Soylu, "Ben götürdüm verdim, kendi korumalarım uzaktan kamerayla çekiyorlardı. Saatlerce 4-5 saat boyunca almadılar. Anladık ki para değil bunların amacı. 2 milyon deseydi 2 milyon verecektim. Yani böyle bir döngünün içerisinde insan maddi ve manevi kayıplar yaşıyor. Ben buradan tekrar seslenmek istiyorum genç ve tecrübesiz kızlarımıza. Sakın böyle bir gaflete düşmeyin, sanal alemde tanıdığınız insanlara güvenmeyin. Zaten reel hayattaki insanlara güven olmazken hiç tanımadığınız insanlara kalbinizi vermemenizi, yüreğinizi acıtmamanızı, temenni ediyorum. Bizim başımıza geldi, sizin başınıza gelmemesini temenni ediyorum" diye konuştu.
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