Kocaeli’nde restoran çalışanının feci ölüm anları kamerada!

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kazada ağır yaralanan Uzundurukan, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek Gebze'de özel bir hastaneye sevk edilen Uzundurukan, tedavisinin 15'inci gününde yaşamını yitirdi.