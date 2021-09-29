29 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’nde restoran çalışanının feci ölüm anları kamerada!

Kocaeli’nde restoran çalışanının feci ölüm anları kamerada!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
ABONE OL
Kocaeli’nde restoran çalışanının feci ölüm anları kamerada!

Kocaeli Kartepe’de bir restoranda çalışan Metin Uzundurukan, karşıdan karşıya geçmek isterken servis minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 48 yaşındaki Uzundurukan’ın öldüğü kaza anı da araç kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, 13 Eylül günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Maşukiye Çınarlı Mahallesi Kartepe Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Kartepe'de bir restoranda çalışan 48 yaşındaki Metin Uzundurukan, Kartepe Caddesi üzerinden karşıya geçmek istediği esnada, servis aracının çarpması sonucunda yola savruldu.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kazada ağır yaralanan Uzundurukan, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek Gebze'de özel bir hastaneye sevk edilen Uzundurukan, tedavisinin 15'inci gününde yaşamını yitirdi.

1 ÇOCUĞU VARDI

Evli ve bir çocuk babası olan Uzundurukan'ın cenazesinin, yarın Kartepe'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise servis aracının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yoldan karşıya geçmeye çalışan Uzundurukan, servis minibüsünün çarpması neticesinde yola savruluyor. Çarpmanın ardından aracından inen servis sürücüsü ise yerde yatan Uzundurukan'ı görünce sinir krizi geçiriyor.

Restoran çalışanının feci ölümü kamerada RESTORAN ÇALIŞANININ FECİ ÖLÜMÜ KAMERADA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA