Kocaeli’nde restoran çalışanının feci ölüm anları kamerada!
Kocaeli Kartepe’de bir restoranda çalışan Metin Uzundurukan, karşıdan karşıya geçmek isterken servis minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 48 yaşındaki Uzundurukan’ın öldüğü kaza anı da araç kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, 13 Eylül günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Maşukiye Çınarlı Mahallesi Kartepe Caddesi üzerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre Kartepe'de bir restoranda çalışan 48 yaşındaki Metin Uzundurukan, Kartepe Caddesi üzerinden karşıya geçmek istediği esnada, servis aracının çarpması sonucunda yola savruldu.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Kazada ağır yaralanan Uzundurukan, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek Gebze'de özel bir hastaneye sevk edilen Uzundurukan, tedavisinin 15'inci gününde yaşamını yitirdi.
1 ÇOCUĞU VARDI
Evli ve bir çocuk babası olan Uzundurukan'ın cenazesinin, yarın Kartepe'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan kaza anı ise servis aracının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yoldan karşıya geçmeye çalışan Uzundurukan, servis minibüsünün çarpması neticesinde yola savruluyor. Çarpmanın ardından aracından inen servis sürücüsü ise yerde yatan Uzundurukan'ı görünce sinir krizi geçiriyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hükümetten son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge Meclis'e gelecek mi? Ne zaman çıkacak?
- 10 bin bekçi alımı ilanı bekleniyor! 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman başlayacak? Şartlar ve kadro dağılımı...
- %1,39 faiz! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi veriliyor! Başvurana anında veriliyor
- İlk ara tatil ne zaman? 2021-2022 MEB Kasım tatili ne zaman, kaç gün yapılacak? 15 gün yarıyıl tatili ne zaman?
- Retro ne zaman bitecek? 2021 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? İşte 2021 Merkür retrosu tarihi
- Kızılay KPSS'siz personel alımı yapıyor! Süreç sona eriyor! 2021 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- İŞKUR TYP alımı ilanları: 2021 TYP ile personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?
- En az 17.500 TL maaş! Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı! 2021 Başvuru tarihi, şartlar ve kadrolar...
- Diyanet takvimi: Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 Mevlid Kandili ayın kaçında idrak edilecek?
- ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021 açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?
- YKS 2. ek tercih takvimi: 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 üniversite 3. tercihler ne zaman başlıyor?