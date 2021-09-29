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Servisin çarptığı restoran işçisi kurtarılamadı

İHA
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Giriş: 29.09.2021 16:41
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir restoran çalışanı, yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarpması neticesinde hayatını kaybetti. 48 yaşındaki şahsın öldüğü kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay 13 Eylül günü Kartepe Maşukiye Çınarlı Mahallesi Kartepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kartepe'de bir restoranda çalışan Metin Uzundurukan (48), Kartepe Caddesi üzerinden karşıya geçmek istediği sırada, servis minibüsünün çarpması neticesinde yola savruldu. Kazada ağır yaralanan Uzundurukan, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek Gebze'de özel bir hastaneye sevk edilen Uzundurukan, tedavisinin 15'inci gününde yaşamını yitirdi. Evli ve bir çocuk babası olan Uzundurukan'ın cenazesinin, yarın Kartepe'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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