13 yaşındaki kızı kaçırmak istediler! Başaramayınca tüm aileyi dövdüler

"10 GÜN SONRA YİNE KIZIMI KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan ve yaşadıkları olayı anlatan İsmail A., "Bundan 20 gün önce 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi olan kızımı kaçırmaya çalıştılar. Biz de olay sonrası polise bilgi verdik, başvuruda bulunduk. Aracın plakalarını falan verdik. Sonrasında şahıslar bulundu ama savcılık şahısları serbest bıraktı. Olaydan 10 gün sonra ise yine kızımı kaçırmaya çalıştılar. Sonrasında biz yine müracaatta bulunduk ve şikayet ettik şahısları. Bu olaylardan sonra şikayet ettiğim için şahıslar dükkanımızı bastı, bizi darp ettiler. Gecenin bir yarısı iş yerimizi kurşunladılar. Saldırı olayı kamera kayıtlarında da var zaten. İki kişi geliyor işyerimize, biz de ailecek işyerindeydik. Geldiler işyerimize saldırdılar, bizi darp ettiler. O sırada kavga ettik, bize bayağı bir sıkıntı verdiler. O olaydan 2 gün sonra da gecenin bir yarısı iş yerimizi kurşunladılar. Bu insanların benimle, ailemle alıp veremediği nedir bilmiyorum. Ben buradan Savcı beye, emniyet müdürüne, valimize sesleniyorum. Bu olayın araştırılması gerekiyor. Bu olayı çözmeleri gerekiyor, bunu talep ediyoruz. Bu şahıslar neden ve ne için bana ve aileme saldırıyorlar, benle bir alacakları verecekleri yok. Sıkıntıları bensem benle uğrasınlar ama benim ailemi rahat bıraksınlar. Olay sırasında kafama sandalye ile vurdular, kollarımda yaralar oluştu. Eşimi darp ettiler, çocuklarımı darp ettiler. Doktor raporu aldık. Gerekli evrakları da emniyete teslim ettik" dedi.