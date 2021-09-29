Son dakika: İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine yükseldi! FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

Son dakika... İstanbul’un trafik çilesi bitmek bilmiyor. İstanbullular mesai saati bitimiyle birlikte trafiğe akın etti. Yağmurla birlikte mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine kadar yükseldi. Peki, İstanbul'da hangi noktalarda trafik sıkışıklığı yaşanmakta? Bağlantı noktaları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de son durum ne? İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

İstanbul'da gün içinde yer yer etkisini gösteren yağışlı hava ve mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu.

Bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı bölgelerde ise trafik yoğun akıcı olduğu görüldü.

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu ise yüzde 70 seviyelerine kadar yükseldi.



