Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye…
Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta Çarşamba ve Pazar günleri noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen Şans Topu için kupon oynayanlar bu akşam talihli olup olamayacaklarını merak etmeye başladı. Peki herkesin hayallerini süsleyen büyük ikramiye ne kadar? 29 Eylül Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte merak edilen tüm bilgiler…
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Büyük ikramiye hayali ile yanıp tutuşan şans oyunlarını yakından takip edenler merakla bugünün sonuçlarını araştırmaya başladı. Noter huzurunda ve canlı yayın olarak izleyenler buluşan 29 Eylül Çarşamba Şans Topu sonucunu görmek isteyenler çekiliş sonuçlarını haberimizin içeriğinden takip edebilir. İşte tüm detaylar…
ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Henüz çekiliş gerçekleşmedi, Şans Topu çekilişi 29 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.
Geçtiğimiz haftanın 26 Eylül Şans Topu sonucu: 1 - 17 - 21 - 22 - 24 + 14
ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...
ŞANS TOPU OYUNU ÖZELLİKLERİ NELER?
Yenilenen Şans Topu'nun kuralları şu şekilde;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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