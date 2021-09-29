Uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan erkek arkadaşını bıçakladı
Antalya'da 36 yaşındaki Hülya B., uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan erkek arkadaşı E.B.'yi bıçakla yaraladı. E.B'nin hayati tehlikesi devam ederken gözaltına alınan Hülya B., tutuklandı.
Antalya'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın tutuklandı.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan H.B. (36), uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada yayımladığı iddiasıyla hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı E.B'nin (41) aynı fotoğrafları yeniden yayımlaması üzerine Kışla Mahallesi'ndeki evine gitti.
Yedek anahtarla evine girdiği E.B. ile tartışan H.B, çıkan kavgada eski erkek arkadaşını bıçakla yaraladı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan E.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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