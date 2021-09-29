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Yolcu almayan taksici yandı! İstanbul'da taksi denetimi

A Haber
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Giriş: 29.09.2021 10:43
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği taksi genelgesine göre kısa mesafeye yolcu almayan taksi şoförlerinin gözünün yaşına bakılmayacak. Trafikten men cezasına kadar ağır cezaları var. İşte İstanbul'da da Emniyet ekipleri bu genelge sonrası denetimlerine başladı. A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları aktardı.
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