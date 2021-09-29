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Kızını kaçıramayınca babasına ve annesine saldırdılar
İbni Sina Mahallesi'nde oturan 8'inci sınıf öğrencisi B.N.A. iddiaya göre, okul çıkışında kendisini bir aracın takip ettiğini fark etti. Araçtaki kişilerin kendisini babasının yanına bırakmak istediğini söylemesi üzerine korkan B.N.A., çevredeki bir iş yerine girdi. B.N.A., telefonla aradığı babası İsmail A.'ya yaşadıklarını anlatarak içerisinde 3 kişinin bulunduğu aracın plakasını söyledi. Bunun üzerine İsmail A., polise başvurarak plakasını verdiği otomobildeki 3 kişiden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler plakası belirlenen aracın Erdinç D.'ye ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri peşine düştüğü otomobildeki Erdinç D. ile beraberindeki Cemalettin O. ve Halil A.'yı gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamasında suçlamaları reddeden 3 şüpheli serbest bırakıldı.