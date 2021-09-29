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Kızını kaçıramayınca babasına ve annesine saldırdılar

DHA
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Giriş: 29.09.2021 13:35
Gaziantep'te, okuldan eve dönen 8'inci sınıf öğrencisi B.N.A., 13 Eylül'de otomobille yanına gelen 3 kişi tarafından kaçırılmak istendi, şüpheliler amacına ulaşamadı. B.N.A’nın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 kişi suçlamaları reddederek serbest kaldı. 5 gün sonra şüphelilerden 2'si kaçırılmak istenen B.N.A.’nın babası, annesi ve kardeşlerini araç yıkama işi yaptıkları iş yerinin önünde dövdü. Daha sonra da iş yerine tüfekle ateş açıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İbni Sina Mahallesi'nde oturan 8'inci sınıf öğrencisi B.N.A. iddiaya göre, okul çıkışında kendisini bir aracın takip ettiğini fark etti. Araçtaki kişilerin kendisini babasının yanına bırakmak istediğini söylemesi üzerine korkan B.N.A., çevredeki bir iş yerine girdi. B.N.A., telefonla aradığı babası İsmail A.'ya yaşadıklarını anlatarak içerisinde 3 kişinin bulunduğu aracın plakasını söyledi. Bunun üzerine İsmail A., polise başvurarak plakasını verdiği otomobildeki 3 kişiden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler plakası belirlenen aracın Erdinç D.'ye ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri peşine düştüğü otomobildeki Erdinç D. ile beraberindeki Cemalettin O. ve Halil A.'yı gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamasında suçlamaları reddeden 3 şüpheli serbest bırakıldı.

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