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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bir fabrikada kaçak makaron ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bir fabrikada kaçak makaron ele geçirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Adana'da bir makaron fabrikası ve depolarında yapılan aramada; 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesinde bulunan bir makaron fabrikası ve depolarında yapılan aramada, 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen makaron miktarı, Adana Emniyeti tarafından geçtiğimiz ağustos ayında tek seferde en büyük yakalama olan 105 milyon 700 bin makaron sayısı ile 2020 yılında tüm Türkiye'de yakalanan 250 milyon makaron sayısını geçerek rekor kırdı.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adli tahkikat başlatıldı.

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