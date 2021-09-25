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Elazığ’da yaban keçileri tarihi Harput Kalesine indi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Elazığ’da yaban keçileri tarihi Harput Kalesine indi

Elazığ’da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, bu kez tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesinde görüldü.

Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri bu kez Elazığ merkeze 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi'ne kadar geldi.

Burada bulunan tarihi Harput Kalesine inen senli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu.

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