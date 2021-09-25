Elazığ’da yaban keçileri tarihi Harput Kalesine indi

Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri bu kez Elazığ merkeze 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi'ne kadar geldi.

Burada bulunan tarihi Harput Kalesine inen senli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu.