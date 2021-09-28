Emekli hakim cinci hocanın tuzağına düştü! Aya bakarken dolandırıldı

"BABAM AYA BAKTIĞINDA HZ. ALİ'NİN SİLÜETİNİ GÖRÜYOR"

S.Y., "Bazı insanlara kendisinin şifacı olduğunu, bazılarına doktor bazılarına ise avukat olduğunu söylüyordu. Biz anne ve babamıza 'Bu insana nasıl bu kadar güveniyorsunuz?' diye sorduk. Babamın anlattığı, balkonda otururken sanık babama 'Aya bakar mısın' diyor. Babam aya baktığında Hz. Ali'nin silüetini görüyor daha sonra bu silüet babama doğru yaklaşıyor. Bunu anneme de yapıyor ve annem aklını kaybediyor" dedi.

Mahkeme, sanık ile müşteki S.Y. arasındaki para transferlerinin tespiti için hesap hareketlerinin incelenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"ODADA KÖŞE KAPMACA OYNADIK"

Sanığın kendisine cinsel sorular da sorduğunu belirten S.Y., "Ben iş için Denizli'ye gittiğimde o da zorla peşimden geldi. Bana 'Biraz iç rahatla, gel sana içki ısmarlayayım. Benim sana ne kadar düşkün olduğumu biliyorsun değil mi?' şeklinde konuşuyordu. Biz o gün kendisiyle odada köşe kapmaca oynadık resmen. Daha sonra ellerimi tutup bana sarılmaya çalıştı. Onunla tartıştım. Kendisinden şikâyetçiyim" dedi.