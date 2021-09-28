Bitkisel tedavi felaketle sonuçlandı: 3 derece yanık oluştu
Ağrı’da yaşayan Nalan Karakaya (55) dizindeki ağrıları için alternatif tedavi yollarını denedi. Dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Karakaya, sağ dizinde 3. derece yanık oluştu. Tedavi altına alınan Karakaya, bundan sonra birilerinin önerisiyle tedavi kabul etmeyeceğini ifade ederek, "Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" diye konuştu.
Ağrı'da ikamet eden, evli ve 6 çocuk sahibi 55 yaşındaki Nalan Karakaya, dizindeki menisküs ağrılarından kurtulmak için akrabasının önerisi üzerine alternatif tedavi yollarına başvurdu.
Dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Karakaya'nın sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu.
"BİZ KULLANDIK İYİ GELDİ"
Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alınan Nalan Karakaya, "Dizimde kireçlenme ve sıvı kaybı vardı. Bir akrabam, söğüt ağacının kabuğunu yakarak toz haline getirmiş ve bunu kullanmış. Bana, 'Biz kullandık, iyi geldi' diyerek toz şeklindeki ağaç kabuğunu verdi. Ben de dizime sardım ve 30 dakika sonra büyük bir acı duydum. Sargı bezini açtığımızda dizimde yanık oluşmuştu. Önce Ağrı'daki hastaneye sonra da Erzurum'a getirdiler. Doktorlar dizimde üçüncü derece yanık oluştuğunu söyledi. Bundan böyle alternatif tedavi veya birilerinin tavsiyesini kesinlikle kabul etmeyeceğim. Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" diye konuştu.
'HEKİM'DİYE GEÇİNEN BİRİSİ…
Eşinin yanında refakatçi olarak kalan İsmail Karakaya (65) ise "'Hekim'diye geçinen birisi akrabalara, onlar da hanıma önermiş. Söğüt ağacının kabuklarını kurutup, yakarak toz haline getirmişler. Bu toz bel başta olmak üzere ağrı olan yerlere sarılarak tedavi ediliyormuş. Hanım da bunu uygulayınca dizinde yanık oluştu. Tedavi randımanlı olmadı. Biz de hastamızı Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürdük. Erzurum'a sevk ettiler. Burada gereken tedaviye başladılar" dedi.
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