Son dakika: Sally cinayetinin şüphelisi Mohammed’den kan donduran ifade: Baltayı etleri parçalamak için aldım





TESTERE VE BALTAYA 'KURBANLIK ET PARÇALAMA' SAVUNMASI

Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in 1,5 yıldır Eskişehir'de olduğu ve kendisini 'fizyoterapist' olarak tanıttığı öğrenildi. Mohammed'in emniyet ve savcılık ifadelerinde Sally ile evlerine geldiklerini ve bir süre sonra telefon üzerine Sally'nin evden çıktığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin evde bulunan testere ve hırdavatçıya iade ettiği baltayı sorması üzerine ise Mohammed'in "Yaklaşık 3 aydır aynı adreste oturuyorum. Ben fizyoterapistim ama çalışmıyorum. Sally ile haziran ayında arkadaş ortamında tanıştık. Sevgili değildik ama flört ediyorduk. Birbirimizi tanımaya çalışıyorduk. Balta ve testereyi Kurban Bayramı'ndan kalan etleri kesmek için aldım. Sally'yi öldürmedim, nereye gittiğini bilmiyorum" dediği ortaya çıktı.