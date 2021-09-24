Kan donduran şüphe! 22 gündür bulunamayan Iraklı Sally çöplükte aranıyor!
Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood, 22 gündür Eskişehir’de aranıyor. Sally’nin cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine emniyet güçleri kent çöplüğünde arama operasyonu başlattı.
Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
10 BİN SAATLİK KAMERA KAYITLARI İZLENDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi.
Görüntülerde Sally'nin şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in evine giriş yaptıktan sonra çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edildi.
BALTADA DNA'SI BULUNDU
Şüpheli Mohammed'in Yenibağlar Mahallesi Karargah Sokak'taki evinde yapılan incelemelerde bulunan çorap, bıçak, çanta ile hırdavatçıdan alıp geri iade ettiği baltanın üzerinde Sally'nin DNA örneğine rastlandı.
3 BİN METREKARELİK TESİS ARANIYOR
Sally'nin öldürüldüğü ve parçalanarak çöpe atıldığı şüphesi üzerine ekipler, şehir çöplüğünde arama çalışmasına başladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Murat Ülker kimdir? Murat Ülker serveti ne kadar?
- iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 özellikleri nelerdir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar
- AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Kayıt ücreti...
- BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour sahibi kimdir? 5 zincir market sahipleri kimlerdir?
- İŞKUR TYP ile 1450 personel alımı yapıyor! 2021 İŞKUR TYP başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları...
- Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı nasıl izlenir? Süper Lig 7. hafta Altay BJK maçı ne zaman, saat kaçta?
- Şok iddia! Arda Yurtseven neden öldü? Arda Yurtseven ölüm sebebi Mavi Balina mı?
- Son hafta uyarısı geldi! Bunu yapmazsanız tüm hizmetler duracak! 30 Nisan’dan öncesi çok kritik!
- Bitcoin yasaklandı mı? 24 Eylül Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Çin’de yasak mı?
- ÖSYM 2022 KPSS takvimi açıklandı mı? Lise mezunu, ön lisans ve lisans 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- Paulo Coelho kimdir, nereli? Paulo Coelho kitabı Okçu'nun Yolu konusu nedir?
- MSÜ MYO sonuçları son dakika açıklandı! 2021 MSÜ astsubay yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?