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Kan donduran şüphe! 22 gündür bulunamayan Iraklı Sally çöplükte aranıyor!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
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Kan donduran şüphe! 22 gündür bulunamayan Iraklı Sally çöplükte aranıyor!

Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood, 22 gündür Eskişehir’de aranıyor. Sally’nin cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine emniyet güçleri kent çöplüğünde arama operasyonu başlattı.



Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

10 BİN SAATLİK KAMERA KAYITLARI İZLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Görüntülerde Sally'nin şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in evine giriş yaptıktan sonra çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edildi.

BALTADA DNA'SI BULUNDU

Şüpheli Mohammed'in Yenibağlar Mahallesi Karargah Sokak'taki evinde yapılan incelemelerde bulunan çorap, bıçak, çanta ile hırdavatçıdan alıp geri iade ettiği baltanın üzerinde Sally'nin DNA örneğine rastlandı.

3 BİN METREKARELİK TESİS ARANIYOR

Sally'nin öldürüldüğü ve parçalanarak çöpe atıldığı şüphesi üzerine ekipler, şehir çöplüğünde arama çalışmasına başladı.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik tesis alanında başlatılan aramalar, kepçe yardımıyla devam ediyor.

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