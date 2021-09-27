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Aydın’da hareket halindeki tur otobüsü alev alev yandı!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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Aydın’da hareket halindeki tur otobüsü alev alev yandı!

Aydın’ın Söke ilçesinde hareket halindeki özel bir tur firmasına ait otobüs alev alev yandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Söke'den Kuşadası yönüne hareket halinde olan özel bir şirkete ait tur otobüsünde, çevre yolu Yaylaköy Mahallesi sınırları içerisinde yangın çıktı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Otobüs şoförü dumanları fark ederek, otobüsü yol kenarında durdurdu. Otobüs içerisinde bulunan yolcular araçtan indirilerek, güvenli bir bölgeye götürüldü.

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otobüsü saran alevlere müdahalede bulundu.

KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar ile alevleri söndürürken, otobüs küle döndü.

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