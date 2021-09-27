Aydın’da hareket halindeki tur otobüsü alev alev yandı!
YAŞAM İHA
Aydın’ın Söke ilçesinde hareket halindeki özel bir tur firmasına ait otobüs alev alev yandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Söke'den Kuşadası yönüne hareket halinde olan özel bir şirkete ait tur otobüsünde, çevre yolu Yaylaköy Mahallesi sınırları içerisinde yangın çıktı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Otobüs şoförü dumanları fark ederek, otobüsü yol kenarında durdurdu. Otobüs içerisinde bulunan yolcular araçtan indirilerek, güvenli bir bölgeye götürüldü.
Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otobüsü saran alevlere müdahalede bulundu.
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