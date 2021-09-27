Koronalı genç apartta yakalandı: Testler karışmış olabilir

Mardin'den Kırıkkale'ye üniversite diplomasını almak için giden 21 yaşındaki Cemil S., konaklamak için bir apart eve gitti. Gündelik olarak kiralanan apart eve kayıt olan Cemil S'nin "izlenimi devam ediyor" uyarısı, otomatik bir şekilde emniyetin GBT (Genel Bilgi Toplama) sistemine düştü.