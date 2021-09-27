Koronalı genç apartta yakalandı: Testler karışmış olabilir
YAŞAM İHA
Kırıkkale'de bir apart evde yakalanan koronavirüs tespiti konulan 21 yaşındaki genç, "sıfır belirtim var" ifadeleriyle, testlerin karışmış olabileceğini öne sürse de yurtta karantina altına alındı.
EKİPLER TESPİT ETTİ
Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Filyasyon ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki apart eve gelerek, Cemil S'nin "HES kodu" kontrolünü yaptı. Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.
"SIFIR BELİRTİM VAR"
Uçakla memleketine geri dönmek için zorunlu olarak PCR testi yaptırdığını ifade eden Cemil S, sonucun pozitif çıktığını söyledi. "Sıfır belirtim var" diyerek, testlerin karışmış olabileceğini iddia etti ve yeniden test vermek istedi.
Filyasyon ekipleri ise 21 yaşındaki Cemil S'yi ekip aracıyla götürerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir yurtta karantinaya aldı.
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