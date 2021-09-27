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Koronalı genç apartta yakalandı: Testler karışmış olabilir

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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Koronalı genç apartta yakalandı: Testler karışmış olabilir

Kırıkkale'de bir apart evde yakalanan koronavirüs tespiti konulan 21 yaşındaki genç, "sıfır belirtim var" ifadeleriyle, testlerin karışmış olabileceğini öne sürse de yurtta karantina altına alındı.

Mardin'den Kırıkkale'ye üniversite diplomasını almak için giden 21 yaşındaki Cemil S., konaklamak için bir apart eve gitti. Gündelik olarak kiralanan apart eve kayıt olan Cemil S'nin "izlenimi devam ediyor" uyarısı, otomatik bir şekilde emniyetin GBT (Genel Bilgi Toplama) sistemine düştü.

EKİPLER TESPİT ETTİ
Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Filyasyon ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki apart eve gelerek, Cemil S'nin "HES kodu" kontrolünü yaptı. Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

"SIFIR BELİRTİM VAR"
Uçakla memleketine geri dönmek için zorunlu olarak PCR testi yaptırdığını ifade eden Cemil S, sonucun pozitif çıktığını söyledi. "Sıfır belirtim var" diyerek, testlerin karışmış olabileceğini iddia etti ve yeniden test vermek istedi.

Filyasyon ekipleri ise 21 yaşındaki Cemil S'yi ekip aracıyla götürerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir yurtta karantinaya aldı.

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