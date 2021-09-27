Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Olayı gören mahalle sakini Emre Sepetçi, "Ölen arkadaş buradan koşmaya başladı, onları kovalamış. Öldüren kişi araçla geldiği ortak noktada karşılaştılar. Ölen kişi kaçmayı başlayınca gürültüye dışarı çıktık.

"Siz karışmayın, sizlik bir durum yok, hedefim o " dedi. Silahı çatır çatır sıkmaya başladı, adamı öldürdü. Her şey bir anda oldu ne olduğunu anlayamadık. Planlı projeli bir olay, adamı gözümüzün önünde öldürdü. Mahalle ayağa kalktı, 2 el halkın üzerine ateş açtı. Yabancı plakalı aracıyla kaçmaya başladı" diye konuştu.