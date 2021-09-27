Karakola gitmemek için intihara kalkıştı, polis etkisiz hale getirdi!
Malatya'da aranması olan bir kişi karakola gitmemek için intihara teşebbüs etti. Emniyet güçleri tarafından biber gazı ile etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.
Olay, 21.00'da Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde bulunan alt geçitte gerçekleşti.
Ekipler şahsın ifadesini almak için karakola götürmeye çalışırken birden kaçmaya başlayan şahıs bölgede bulunan alt geçidin demir korkuluklarına çıkarak intihara teşebbüs etti.
BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, alt geçit çift taraflı trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin minder açarak hazır bekletildiği olayda polis ekiplerinin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren H.A.G. korkuluklardan çıktığı yolda kaçmaya çalışırken ekiplerin biber gazlı müdahalesi ile karşılaştı. Olay yerine yaklaşık yüz metre ileride biber gazının da etkisiyle yere düşen şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
H.A.G.'nin etkisiz hale getirilmesinin ardından alt geçitte trafik normale dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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