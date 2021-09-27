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Konya’da lise öğrencileri belediye otobüsünde birbirine girdi! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.09.2021
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Konya’da lise öğrencileri belediye otobüsünde birbirine girdi! O anlar kamerada

Konya’da lise öğrencileri henüz bilinmeyen bir sebepten belediye otobüsünde birbirine girdi. Otobüsteki diğer yolcular panik yaşarken bir yolcu liselilerin kavgasını cep telefonu kamerasına kaydetti.

Konya'da bir grup lise öğrencisi belediye otobüsünde kavga etti.

Liselilerin birbirilerine saldırdığı anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

LİSELERİN OTOBÜS KAVGASI

Olay, geçen cuma günü Çatalhüyük Mahallesi Karaman Caddesi'nde belediye otobüsünde yaşandı.

Otobüsteki lise öğrencileri arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında diğer yolcular panik yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

O anlarda bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Öğrencilerin, otobüsten inip kavgaya sürdürdüğü belirtildi.

Öğrenciler otobüste birbirine girdi ÖĞRENCİLER OTOBÜSTE BİRBİRİNE GİRDİ
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