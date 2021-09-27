Konya’da lise öğrencileri belediye otobüsünde birbirine girdi! O anlar kamerada
YAŞAM DHA
Konya’da lise öğrencileri henüz bilinmeyen bir sebepten belediye otobüsünde birbirine girdi. Otobüsteki diğer yolcular panik yaşarken bir yolcu liselilerin kavgasını cep telefonu kamerasına kaydetti.
LİSELERİN OTOBÜS KAVGASI
Olay, geçen cuma günü Çatalhüyük Mahallesi Karaman Caddesi'nde belediye otobüsünde yaşandı.
Otobüsteki lise öğrencileri arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında diğer yolcular panik yaşadı.
O ANLAR KAMERADA
O anlarda bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Öğrencilerin, otobüsten inip kavgaya sürdürdüğü belirtildi.
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