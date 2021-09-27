Arnavutköy’de martıya eziyet! Ayaklarını kesip doğaya bıraktılar

"BU NASIL VİCDANSIZLIK BİLMİYORUM"

Ayağı kesik olan martıya bakan Ahmet Karakaya, "İşten gelirken yolda gördüm baktım uçamıyor. Arkasından gittim baktım ayakları kesik. Aldım eve getirdim. Bu nasıl vicdansızlık bilmiyorum ama ayaklarını kesip böyle bırakmışlar. Hayvan iki gündür bende. Elimden geldiğince yemini ve suyunu vermeye çalışıyorum ama bilmiyorum. Ayakları kesilmiş ne uçabiliyor ne yürüyebiliyor. Bu gerçekten vicdansızlık. Hayvan ısırığı değil bu, hayvan ısırsa bir tarafı çok bir tarafı az kopardı ama bunun iki tarafı da eşit kesilmiş. Burası sulak bir alan olduğu için kuş türleri çok sık oluyor burada. Belediyeyi aradık gelip alacaklar herhalde. Tedavi etmeye çalıştım ama yanlış bir şey yaparım diye de korkuyorum o yüzden ekiplere teslim edeceğim tabii ki" ifadelerini kullandı.