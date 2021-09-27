27 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy’de martıya eziyet! Ayaklarını kesip doğaya bıraktılar

Arnavutköy’de martıya eziyet! Ayaklarını kesip doğaya bıraktılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
ABONE OL
Arnavutköy’de martıya eziyet! Ayaklarını kesip doğaya bıraktılar

Arnavutköy’de kimliği tespit edilemeyen şahıs ya da şahıslar bir martının ayaklarını keserek doğaya bıraktılar. Ayağı kesilmiş halde çayırlık alanda bulduğu martıya sahip çıkan Ahmet Karakaya, “Ayakları kesilmiş ne uçabiliyor ne yürüyebiliyor” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Geçen günlerde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'ndeki evinin çerçevesinde ayakta durmakta güçlük çeken bir martıyı fark eden Ahmet Karakaya, martının yanında gittiğinde ayaklarının kesildiğini gördü.

Martının bu halini gören Karakaya, ayakları kesilmiş martıyı evine aldı.

"BU NASIL VİCDANSIZLIK BİLMİYORUM"

Ayağı kesik olan martıya bakan Ahmet Karakaya, "İşten gelirken yolda gördüm baktım uçamıyor. Arkasından gittim baktım ayakları kesik. Aldım eve getirdim. Bu nasıl vicdansızlık bilmiyorum ama ayaklarını kesip böyle bırakmışlar. Hayvan iki gündür bende. Elimden geldiğince yemini ve suyunu vermeye çalışıyorum ama bilmiyorum. Ayakları kesilmiş ne uçabiliyor ne yürüyebiliyor. Bu gerçekten vicdansızlık. Hayvan ısırığı değil bu, hayvan ısırsa bir tarafı çok bir tarafı az kopardı ama bunun iki tarafı da eşit kesilmiş. Burası sulak bir alan olduğu için kuş türleri çok sık oluyor burada. Belediyeyi aradık gelip alacaklar herhalde. Tedavi etmeye çalıştım ama yanlış bir şey yaparım diye de korkuyorum o yüzden ekiplere teslim edeceğim tabii ki" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA