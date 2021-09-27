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Engelli öğrenciye darp iddiasının kamera kayıtları ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 27.09.2021 13:10
Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde görevli Aslı Gümüş'ün (38), 12 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Gümüş'ün kendisini çimdikleyen engelli öğrencinin yüzüne ayağı ile vurup, kollarından tutarak üzerine bastırması ve odanın ortasına sürüklemesi yer alıyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde bakım görevlisi olarak çalışan Aslı Gümüş'ün, 14 Eylül'de yurtta kalan 12 yaşındaki engelli erkek öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edildi. Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün incelemeleri sonucu güvenlik kameralarından Aslı Gümüş'ün öğrenciye şiddet uyguladığı tespit edildi. Gümüş hakkında idari soruşturma başlatılırken, savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Gümüş'ün daha önce de aynı kurumda başka bir öğrenciye şiddet uyguladığı da öne sürüldü. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gümüş, mahkemece tutuklandı.

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