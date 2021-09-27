27 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Merkür retrosu 2021 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir?

Merkür retrosu 2021 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2021
ABONE OL
Merkür retrosu 2021 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir?

Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? 2021 Merkür retrosu ne zaman başlıyor? Etkileri 19 Ekim’e kadar sürecek Merkür retrosu, astroloji tutkunlarının ilgisini çekiyor. Her yıl belirli zaman aralıklarında retrolar meydana geliyor. Bu tarihlerde birçok burcun ciddi şekilde etkilendiğinde inanılıyor. Astrologlara göre birçok burçta sorun meydana gelebiliyor. Özellikle ikili ilişkilerde sorunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Merkür retrosu ne zaman başlıyor?

Merkür retrosu 2021 ne zaman başlıyor? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Yılın son Merkür retrosunda birçok soruna şimdiden hazır olun. Gökyüzünde meydana gelen olaylar astroloji tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Burçların takipçileri, bu yıl son kez meydana gelecek Merkür retrosunun etkilerini merak ediyor. Bazı burçlar için ikili ilişkilerde sorunların meydana gelebileceği uyarısı dikkat çekiyor. Peki; 2021'in son Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Merkür retrosu ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılın son Merkür retrosu 27 Eylül – 19 Ekim günleri arasında Terazi burcunda gerçekleşiyor. Durağan seyri 26-27 Eylül'de olacak Merkür retrosunun diğer durağan seyri ise 17 ve 19 Ekim'de gerçekleşecek.

MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

KOÇ

Koç burçları Merkür retrosu döneminde ilişkilerinde ve ortaklıklarında meydana gelebilecek yanlış anlaşılmalara dikkat etmeliler. İletişim kazalarına çok sık rastlayabilirler. Yanlış kişiye yanlış mesajı atma olayı bu dönemde Koç burçlarının başına gelebilir. Ayrıca geçmişten birileri onlarla iletişim kurmak isteyebilir.

BOĞA

Boğa burçları Merkür retrosunda kaydedilmeyen dosyalar, yanlış kişiye atılan mesajlar ve yanlış anlaşılmalar gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. O yüzden bu dönemde her şeyi iki üç kere kontrol etmeliler.

İKİZLER

İkizler burçlarının Merkür retrosunda gündemleri eski sevgilileri olacak. Eski sevgilileri geri dönmek için can atabilir, bir şekilde karşılarına çıkabilir. Aynı zamanda tesadüfen karşılaşmaları da çok olası. Hayatında biri olan İkizler burçları bu dönemde iletişim sıkıntıları çekebilir. Mesajları atarken de okurken de dikkatli olmalılar.

YENGEÇ

Yengeç burçlarının Merkür retrosundaki gündemi ev, aile ve iletişim sorunları olacak. Komşularıyla kavga etmeden, kiranın yanlış adrese gitmesine kadar birçok sorunla karşı karşıya kalabilirler. Eşya alırken de dikkatli olmalılar.

ASLAN

Aslan burçları Merkür retrosunda seyahatler ve arkadaşlık ilişkileri konusunda iletişim sıkıntıları yaşayabilir. Seyahate çıkacaklarsa uçak biletlerini birkaç kez kontrol etmeliler. Eğitim alanlar yine tarihler, ticaretle uğraşanlar ise imzaladıkları sözleşmeler konusunda dikkatli olmalı.

BAŞAK

Başak burçlarının Merkür retrosu gündeminde ilk sırada parasal konular yer alacak. Yanlış yere para gönderebilir, bekledikleri paralar konusunda gecikmeler yaşayabilir ya da bir ürüne gereğinden fazla para ödeyebilirler. Maddi konularda dikkatli olmalılar.

TERAZİ

Terazi burçları bu dönemde hayatlarındaki her planı yeniden gözden geçirmeliler, değiştirmek ya da yavaşlatmak zorunda kalabilirler. Bu dönemde kafaları karışabilir, daha önce verdikleri önemli kararları değiştirmemeye gayret etsinler. Geçmişte karşılarına çıkan olay ve durumlar tekrar çözülmek üzerine önlerine düşebilir.

AKREP

Akrep burçları bu dönemde içsel bir bekleme dönemine girmiş gibi hissedebilirler. Düşünceleri çok fazla geçmişe takılabilir. Eski mevzuları düşünmek, korkuların ve endişelerinin artması bu dönemde çok mümkün gözüküyor. Arkalarından çevrilen işleri ve düşmanlıkları fark edebilirler. Biraz daha dikkatli olmaya çalışmalılar.

YAY

Yay burçları Merkü retrosu döneminde sosyal çevreleriyle ilgili bazı şaşırtıcı gelişmelerle karşılaşabilirler. Kimin dost kimin düşman olduğunu fark edecekleri bir dönem. Yanlış anlaşılmalar söz konusu. Bu dönem onlar için biraz izleme zamanı. Hayalleri ile ilgili yaşanacak bazı gelişmeler, her şeyi tekrar gözden geçirmelerini sağlayacak. Kalabalık ortamlarda eski sevgilileri ile karşılaşma ihtimalleri yüksek.

OĞLAK

Merkür retrosu Oğlak burçlarının kariyer evinde gerileyecek. Anlaşmaları, işleri tekrar gözden geçirmeleri gerekebilir. Detayları fark edebilmeleri için aynı işi yanlış anlaşılmalardan dolayı birkaç kez yapabilirler. İş yerinde yanlış anlaşılmalar ve iletişime çok dikkat etmeliler. Yanlış mailler atabilirler.

KOVA

Kova burçları Merkür retrosu döneminde seyahatler, iletişim ve eğitim konularında bazı aksamalar ve yanlış anlaşılmalar yaşayabilirler. Aynı zamanda kendi hayat planlarında detayları fark edecekleri bir dönem olacak. Olaylarda aksilikler yaşadıkça farkındalıkları artacak.

BALIK

Balık burçları Merkür retrosu döneminde parasal konular ve detaylar ile uğraşmak zorunda kalabilirler. Gelmeyen paralar, geciken ödemeler Balık burçlarının bir şeyleri fark etmesini sağlayabilir. Para konularına dikkat etmeliler, yatırım yapmak için doğru zaman olmayabilir.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil eder. Merkür'ün retro hareketinde zaman kavramı yavaşlayacak. Adını mitolojide Roma'nın haberci tanrısı Hermes, nam-ı diğer Merkür'den alan, aklı, iletişimi, ifade ve düşünce gücünü simgeleyen gezegen geri gittiğinde başlayan Merkür Retrosu başladı.

29 Mayıs'ta İkizler burcunda geri hareketine başlayan Merkür, başta iletişim, elektronik eşya, seyahat ve eğitim konularında aksaklıklara neden olabilir. Bu süreçte kariyer ya da ilişkilerde yeni adım atmamakta fayda var.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA