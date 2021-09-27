Merkür retrosu 2021 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir?

İKİZLER

İkizler burçlarının Merkür retrosunda gündemleri eski sevgilileri olacak. Eski sevgilileri geri dönmek için can atabilir, bir şekilde karşılarına çıkabilir. Aynı zamanda tesadüfen karşılaşmaları da çok olası. Hayatında biri olan İkizler burçları bu dönemde iletişim sıkıntıları çekebilir. Mesajları atarken de okurken de dikkatli olmalılar.

YENGEÇ

Yengeç burçlarının Merkür retrosundaki gündemi ev, aile ve iletişim sorunları olacak. Komşularıyla kavga etmeden, kiranın yanlış adrese gitmesine kadar birçok sorunla karşı karşıya kalabilirler. Eşya alırken de dikkatli olmalılar.