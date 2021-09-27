Merkür retrosu 2021 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir?
Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? 2021 Merkür retrosu ne zaman başlıyor? Etkileri 19 Ekim’e kadar sürecek Merkür retrosu, astroloji tutkunlarının ilgisini çekiyor. Her yıl belirli zaman aralıklarında retrolar meydana geliyor. Bu tarihlerde birçok burcun ciddi şekilde etkilendiğinde inanılıyor. Astrologlara göre birçok burçta sorun meydana gelebiliyor. Özellikle ikili ilişkilerde sorunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Merkür retrosu ne zaman başlıyor?
Merkür retrosu 2021 ne zaman başlıyor? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Yılın son Merkür retrosunda birçok soruna şimdiden hazır olun. Gökyüzünde meydana gelen olaylar astroloji tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Burçların takipçileri, bu yıl son kez meydana gelecek Merkür retrosunun etkilerini merak ediyor. Bazı burçlar için ikili ilişkilerde sorunların meydana gelebileceği uyarısı dikkat çekiyor. Peki; 2021'in son Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Merkür retrosu ne zaman başlıyor? İşte detaylar!
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yılın son Merkür retrosu 27 Eylül – 19 Ekim günleri arasında Terazi burcunda gerçekleşiyor. Durağan seyri 26-27 Eylül'de olacak Merkür retrosunun diğer durağan seyri ise 17 ve 19 Ekim'de gerçekleşecek.
MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?
KOÇ
Koç burçları Merkür retrosu döneminde ilişkilerinde ve ortaklıklarında meydana gelebilecek yanlış anlaşılmalara dikkat etmeliler. İletişim kazalarına çok sık rastlayabilirler. Yanlış kişiye yanlış mesajı atma olayı bu dönemde Koç burçlarının başına gelebilir. Ayrıca geçmişten birileri onlarla iletişim kurmak isteyebilir.
BOĞA
Boğa burçları Merkür retrosunda kaydedilmeyen dosyalar, yanlış kişiye atılan mesajlar ve yanlış anlaşılmalar gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. O yüzden bu dönemde her şeyi iki üç kere kontrol etmeliler.
İKİZLER
İkizler burçlarının Merkür retrosunda gündemleri eski sevgilileri olacak. Eski sevgilileri geri dönmek için can atabilir, bir şekilde karşılarına çıkabilir. Aynı zamanda tesadüfen karşılaşmaları da çok olası. Hayatında biri olan İkizler burçları bu dönemde iletişim sıkıntıları çekebilir. Mesajları atarken de okurken de dikkatli olmalılar.
YENGEÇ
Yengeç burçlarının Merkür retrosundaki gündemi ev, aile ve iletişim sorunları olacak. Komşularıyla kavga etmeden, kiranın yanlış adrese gitmesine kadar birçok sorunla karşı karşıya kalabilirler. Eşya alırken de dikkatli olmalılar.
ASLAN
Aslan burçları Merkür retrosunda seyahatler ve arkadaşlık ilişkileri konusunda iletişim sıkıntıları yaşayabilir. Seyahate çıkacaklarsa uçak biletlerini birkaç kez kontrol etmeliler. Eğitim alanlar yine tarihler, ticaretle uğraşanlar ise imzaladıkları sözleşmeler konusunda dikkatli olmalı.
BAŞAK
Başak burçlarının Merkür retrosu gündeminde ilk sırada parasal konular yer alacak. Yanlış yere para gönderebilir, bekledikleri paralar konusunda gecikmeler yaşayabilir ya da bir ürüne gereğinden fazla para ödeyebilirler. Maddi konularda dikkatli olmalılar.
TERAZİ
Terazi burçları bu dönemde hayatlarındaki her planı yeniden gözden geçirmeliler, değiştirmek ya da yavaşlatmak zorunda kalabilirler. Bu dönemde kafaları karışabilir, daha önce verdikleri önemli kararları değiştirmemeye gayret etsinler. Geçmişte karşılarına çıkan olay ve durumlar tekrar çözülmek üzerine önlerine düşebilir.
AKREP
Akrep burçları bu dönemde içsel bir bekleme dönemine girmiş gibi hissedebilirler. Düşünceleri çok fazla geçmişe takılabilir. Eski mevzuları düşünmek, korkuların ve endişelerinin artması bu dönemde çok mümkün gözüküyor. Arkalarından çevrilen işleri ve düşmanlıkları fark edebilirler. Biraz daha dikkatli olmaya çalışmalılar.
YAY
Yay burçları Merkü retrosu döneminde sosyal çevreleriyle ilgili bazı şaşırtıcı gelişmelerle karşılaşabilirler. Kimin dost kimin düşman olduğunu fark edecekleri bir dönem. Yanlış anlaşılmalar söz konusu. Bu dönem onlar için biraz izleme zamanı. Hayalleri ile ilgili yaşanacak bazı gelişmeler, her şeyi tekrar gözden geçirmelerini sağlayacak. Kalabalık ortamlarda eski sevgilileri ile karşılaşma ihtimalleri yüksek.
OĞLAK
Merkür retrosu Oğlak burçlarının kariyer evinde gerileyecek. Anlaşmaları, işleri tekrar gözden geçirmeleri gerekebilir. Detayları fark edebilmeleri için aynı işi yanlış anlaşılmalardan dolayı birkaç kez yapabilirler. İş yerinde yanlış anlaşılmalar ve iletişime çok dikkat etmeliler. Yanlış mailler atabilirler.
KOVA
Kova burçları Merkür retrosu döneminde seyahatler, iletişim ve eğitim konularında bazı aksamalar ve yanlış anlaşılmalar yaşayabilirler. Aynı zamanda kendi hayat planlarında detayları fark edecekleri bir dönem olacak. Olaylarda aksilikler yaşadıkça farkındalıkları artacak.
BALIK
Balık burçları Merkür retrosu döneminde parasal konular ve detaylar ile uğraşmak zorunda kalabilirler. Gelmeyen paralar, geciken ödemeler Balık burçlarının bir şeyleri fark etmesini sağlayabilir. Para konularına dikkat etmeliler, yatırım yapmak için doğru zaman olmayabilir.
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil eder. Merkür'ün retro hareketinde zaman kavramı yavaşlayacak. Adını mitolojide Roma'nın haberci tanrısı Hermes, nam-ı diğer Merkür'den alan, aklı, iletişimi, ifade ve düşünce gücünü simgeleyen gezegen geri gittiğinde başlayan Merkür Retrosu başladı.
29 Mayıs'ta İkizler burcunda geri hareketine başlayan Merkür, başta iletişim, elektronik eşya, seyahat ve eğitim konularında aksaklıklara neden olabilir. Bu süreçte kariyer ya da ilişkilerde yeni adım atmamakta fayda var.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hakim savcı kura sonuçları atama yerleri 2021! HSK Hakim savcı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
- Merkür retrosu 2021 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir?
- KYK yurt sonuçları 27 Eylül Pazartesi! KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı mı?
- İlhan Kesici kimdir, kaç yaşındadır? İlhan Kesici hangi partilerde yer aldı?
- 34 ilde 144 konut satışa çıkacak! TOKİ’den açık artırmayla ev satışı!
- 10.500 kişiye geçici vize! Yıllık 40 bin sterlin (485 bin TL) ödeme! İngiltere kamyon tır şoförü başvuru nasıl yapılır?
- Sezer Öztürk kimdir, son hali nasıl? Sezer Öztürk olayı nedir? Futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı mı?
- Son tarih 30 Eylül’dü! Cezaevi izinleri bitiyor mu? 2021 Eylül ayı CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
- meb.gov.tr 15 bin öğretmen atama başvuru ekranı için tıklayınız! MEB öğretmen ek atama başvuru nasıl yapılıyor?
- Girit deprem şiddeti kaç? Yunanistan deprem son dakika! Yunanistan deprem mi oldu?
- Almanya seçimleri kim kazandı? Almanya seçim sonuçları başbakan kim oldu?
- Google’dan 23 yaş kutlaması! Google ne zaman kuruldu? Google kurucusu kimdir?