Senem’i canice katleden eşi konuştu: Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum

KAN DONDURAN AÇIKLAMA

Mehmet Senem, emniyetteki ifadesinde eşiyle geçinemediklerini, sürekli tartıştıklarını, son tartışmalarında eline aldığı sert bir cisim ile başına vurduğunu ancak kaç kez vurduğunu hatırlamadığını söylediği belirtildi. Öte yandan Hatice Senem'in cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul Küçükçekmece'ye götürüldü.