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Senem'i canice katleden eşi konuştu: Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.09.2021 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021
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Senem’i canice katleden eşi konuştu: Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum

Kocaeli Derince’de 23 yaşındaki eşi Hatice Senem’i canice öldüren 28 yaşındaki Mehmet Senem çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklu yargılandı. Mehmet Senem verdiği ifadede, eşiyle anlaşamadıklarını ve kavga esnasında eline aldığı sert bir cisimle kafasına vurduğunu fakat kaç defa vurduğunu hatırlamadığını dile getirdi.

Olay, geçen gün gece sularında Derince Fatih Sultan Mahallesi Şen Sokak'ta gerçekleşti.

BAŞINA SERT BİR CİSİMLER VURDU

3 sene önce dünya evine giren ve 9 aylık bebekleri olan Mehmet ile Hatice Senem çifti tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mehmet Senem, eşinin başına evde bulunan sert bir cisimle vurdu. Evden gelen sesler üzerine komşular ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Hatice Senem'in öldüğünü belirledi. Mehmet Senem ise gözaltına alındı.

OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Hatice Senem'in cenazesi morga kaldırılırken, yapılan ön otopside vücudunda ve başında darp izleri olduğu anlaşıldı. Senem'in beyin travması sonucu öldüğü belirtildi. Dün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Senem, tutuklandı.

KAN DONDURAN AÇIKLAMA

Mehmet Senem, emniyetteki ifadesinde eşiyle geçinemediklerini, sürekli tartıştıklarını, son tartışmalarında eline aldığı sert bir cisim ile başına vurduğunu ancak kaç kez vurduğunu hatırlamadığını söylediği belirtildi. Öte yandan Hatice Senem'in cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul Küçükçekmece'ye götürüldü.

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