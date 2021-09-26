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Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2021
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Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs çiftlik bahçesinde devrildi, 60 yaşındaki Suriye uyruklu Casım El Sice, hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyündeki bir çiftlikte meydana geldi. Elma bahçesinde çalışan işçileri taşıyan Turan Baykara'ın kullandığı 42 ABZ 093 plakalı minibüs, çiftlik bahçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada işçilerden Suriye uyruklu Casım El Sice hayatını kaybetti, sürücü ile 19 işçi yaralandı. Yaralılar, Ayrancı, Karaman ve Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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