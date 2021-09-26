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Oğluyla kavga eden küçük çocuğa işkence yaptı! Dehşet anlarını böyle kayıt altına aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2021 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021
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Oğluyla kavga eden küçük çocuğa işkence yaptı! Dehşet anlarını böyle kayıt altına aldı

İstanbul'da bir kadın, oğluyla kavga eden birinci sınıf öğrencisi çocuğa işkence yaptı. Sözlü işkenceye maruz kalan çocuk, gözyaşları içerisinde dehşeti yaşadı. Vicdansız kadın o anları da kayıt altına almayı unutmadı.

Başakşehir'de bir kadın, oğluyla kavga ettiği çocuğu okul bahçesinde yakalayıp dehşeti yaşattı.

Çığlık çığlığa ağlayan çocuğa özür dilettiren vicdansız kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

İddiaya göre, aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti. Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden çocuğu bulup yakaladı.

Hakaretler yağdırdığı çocuğun çığlık çığlığa ağlamasına da aldırmayan kadın, o anları da kayda aldı. Kadının sözlü işkencesi çocuğa özür diletene kadar devam etti.

Oğluyla kavga eden küçük çocuğa işkence yaptı! OĞLUYLA KAVGA EDEN KÜÇÜK ÇOCUĞA İŞKENCE YAPTI!

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