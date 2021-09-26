26 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çamlıhemşin beyaza boyandı! Araçlar yolda mahsur kaldı

Çamlıhemşin beyaza boyandı! Araçlar yolda mahsur kaldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.09.2021 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021
ABONE OL
Çamlıhemşin beyaza boyandı! Araçlar yolda mahsur kaldı

Rize Çamlıhemşin’de Yukarı Kavron Yaylası, kar yağışının ardından beyaza boyandı, bir takım sürücüler araçları ile yolda mahsur kaldı. İhbarla bölgeye giden ekipler kapanan yolu iş makinaleri ile açtı.

Doğu Karadeniz'in sahil tarafında soğuk hava dalgası ile birlikte sağanak, yüksek bölgelerde de yer yer kar yağışı etkili oluyor.


Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası da kar yağışının ardından beyaza boyandı.

Yer yer etkili olan kar yağışı sebebiyle yaylaya çıkan bir takım yollar kapandı, bir takım sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Sürücüler kara saplanan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makineleri ile kapanan yayla yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Araçlar yola saplandı ARAÇLAR YOLA SAPLANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA