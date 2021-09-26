İş arkadaşının telefonundan saniyeler içinde 64 bin TL kredi çekti
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde iş arkadaşının cep telefonunu alan adam, mobil bankacılık uygulamasından arkadaşının adına 64 bin TL kredi çekti. Olayın akabinde gözaltına alınan zanlı serbest kalırken, zanlının telefonda işlem yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye sainye kaydedildi.
Olay, 6 Eylül 2021'deSultanbeyli Adil Mahallesi Yakuphan Caddesi'nde yer alan bir tekstil atölyesinde gerçekleşti.
Tekstil sektöründe çalışan E.Ö., iş arkadaşı N.S. adlı kadının cep telefonunu alarak, mobil bankacılık uygulamasından mağdur kadın adına 64 bin TL kredi çekti.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde iş yeri güvenlik kameraları kontrol edildi. Zanlı E.Ö.'nün mağdura ait telefonunu iş yerinin yemekhanesinde aldıktan sonra ütü odasına geçtiği, cep telefonu ile işlem yaptığı ve 5 dakika sonra telefonu sahibine geri verdiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı şahsı 24 Eylül tarihinde yakalayarak gözaltına aldı.
'YARDIM ETME' BAHANESİYLE ŞİFRESİNİ ALMIŞ
Yapılan araştırmalarda şüphelinin mağdurla aynı iş yerinde çalıştığı, mağdur şahsın şifre bilgilerini önceden yardım etme bahanesiyle yapmış olduğu mobil bankacılık işlemi sırasında öğrendiği, olay günü çekmiş olduğu krediyi kendi ev sahibine aynı uygulama üzerinden havale ettikten sonra ev sahibini arayarak içerisinden 6 bin 500 liralık 5 aylık kira borcunu almasını istediği ve geri kalan 57 bin 500 liralık tutarı yanlışlıkla gönderdiğini beyan ederek başka bir hesap üzerinden kalan tutarı iade aldığı belirlendi.
SERBEST BIRAKILDI
Soruşturma kapsamında 'güveni kötüye kullanma' suçundan gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, şüpheli E.Ö.'nün iş arkadaşının cep telefonunda işlem yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin yemekhanede arkadaşından telefonu alarak başka bir bölüme geçtiği, burada bir süre telefonla uğraştığı görülüyor.
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