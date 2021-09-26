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Şans Topu sonuçları son dakika açıklandı - 26 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.09.2021 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021
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Şans Topu sonuçları son dakika açıklandı - 26 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Şans Topu sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 26 Eylül Şans Topu için kuponlarını alan vatandaşlar, heyecan içinde çıkacak rakamları bekliyor. 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilen çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 965 bin 659 TL bu haftaya devretmişti. Peki, Şans Topu sonuçları son durum nedir? 26 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Şans Topu ile ilgili merak edilenler...

26 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun resmi internet adresi üzerinden öğrenilebiliyor. 26 Eylül Şans Topu çekilişi için rakamlarını belirleyen vatandaşlar, kuponlarındaki rakamlara ikramiye çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Peki, Şans Topu sonuçları son durum nedir? 26 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

26 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu çekilişi 26 Eylül Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirildi. Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde:

26 Eylül Şans Topu sonucu: 1 - 17 - 21 - 22 - 24 + 14

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun 22 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen çekilişnde kazanan numaralar 3, 13, 14, 22, 32 ve Joker 8 olarak belirlendi. İşte kazanan kategoriler:

Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı
5+1 Devir 17.306,75 ₺
5 2 17.306,75
4+1 55 629,30 ₺
4 970 44,60 ₺
3+1 2.164 23,95 ₺
3 28.327 7,30 ₺
2+1 20.144 9,45 ₺
1+1 65.662 4,60 ₺
0+1 65.262 4,60 ₺

ŞANS TOPU OYUNU ÖZELLİKLERİ

Yenilenen Şans Topu'nun kuralları şu şekilde;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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