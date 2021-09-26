Şans Topu sonuçları son dakika açıklandı - 26 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

26 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun resmi internet adresi üzerinden öğrenilebiliyor. 26 Eylül Şans Topu çekilişi için rakamlarını belirleyen vatandaşlar, kuponlarındaki rakamlara ikramiye çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Peki, Şans Topu sonuçları son durum nedir? 26 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

26 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu çekilişi 26 Eylül Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirildi. Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde:

26 Eylül Şans Topu sonucu: 1 - 17 - 21 - 22 - 24 + 14

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