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Sarıyer’de bir kamyonet sokaktaki araçlara vura vura gitti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.09.2021
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Sarıyer’de bir kamyonet sokaktaki araçlara vura vura gitti

İstanbul Sarıyer’de bir kamyonet şoförü, sokaktan geçtiği sırada park halindeki 6 araca zarar verdi. Kamyonetin araçlara vura vura geçtiği o anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Araçları hasar alan vatandaşlar isyan etti.

Olay, geçen akşam saatlerinde Sarıyer Pınar Mahallesi Dişbudak Sokak üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, plakası tespit edilemeyen kamyonet sokakta ilerlediği sırada park halindeki araçlara vura vura uzaklaştı. Sokaktan gelen gürültüyü fark eden vatandaşlar durumu emniyet güçlerine ihbar etti. Sokağa çıktıklarında araçlarındaki hasarı gören vatandaşlar hayrete düştü.

"BÜTÜN ARAÇLARA VURA VURA GİDİYORDU"

Vatandaşlar yetkililere seslenerek araçlarının hasarlarının giderilmesini istedi. Arabası zarar gören Kemal Yılmaz "Saat 19.30'da eve geldim. İşten geldim, oturdum sofraya yemek yiyecektik. O esnada bir ses duyduk motor devrildi zannettim. Hızlı geçiyordu. Bir kalktık baktık kamyon gidiyordu. Kamyon giderken bütün araçlara vura vura gidiyordu. Yetişemedik plakayı da göremedik. Kameralar da akşam olduğu için plakayı çekmiyor ama görüntü var. Resimleri falan var. Sol aynayı ve sol tarafı komple götürmüş. Aşağı yukarı 15-20 bin lira hasarı var. Yetkililerden çağrımız bu aracın bulunması" dedi.


"25 BİN TL ÜZERİNDE HASAR VAR"
Lüks arabasının dikiz aynası kırılan Mustafa Bayrak ise, "Evde oturuyorduk ve bir patırtıya çıktık ama arabayı bulamadık, göremedik. Sonra çocuklar ile kameralardan çıkardık görüntüleri. Plakayı bulamıyoruz. Bir kamyonet, hurdacı kamyoneti. Beyaz bir araç. Kasti şekilde bütün arabalara sürte sürte gitmiş. Şu an ben bunu kaskoda yaptırmaya kalkarsam 25 bin TL üzerinde hasar var. Ben bu aracımın hasarının karşılanmasını istiyorum bir şekilde. Aracın bulunmasını istiyorum. Bizim bu mahallede kimseye bir zararımız ziyanımız yok. Burada 45 yıldır oturan komşularız. Herkes bizi tanır mahalle içerisinde. Kimseye bir saygısızlığımız yok. Husumetimiz yok ama neden bu araba gelip bütün arabalara çarpıp gitti biz onu anlayamadık" şeklinde konuştu.


OPERASYON BAŞLATILDI
Yaşanan facia ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin sokağa hızla giriş yaptığı ardından park halindeki araçlara çarparak ilerlediği görülüyor. Polis ekipleri, kaçan kamyonet sürücüsünün yakalamak için çalışmalara başladı.

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