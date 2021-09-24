Sarıyer’de bir kamyonet sokaktaki araçlara vura vura gitti
İstanbul Sarıyer’de bir kamyonet şoförü, sokaktan geçtiği sırada park halindeki 6 araca zarar verdi. Kamyonetin araçlara vura vura geçtiği o anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Araçları hasar alan vatandaşlar isyan etti.
Olay, geçen akşam saatlerinde Sarıyer Pınar Mahallesi Dişbudak Sokak üzerinde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, plakası tespit edilemeyen kamyonet sokakta ilerlediği sırada park halindeki araçlara vura vura uzaklaştı. Sokaktan gelen gürültüyü fark eden vatandaşlar durumu emniyet güçlerine ihbar etti. Sokağa çıktıklarında araçlarındaki hasarı gören vatandaşlar hayrete düştü.
"BÜTÜN ARAÇLARA VURA VURA GİDİYORDU"
Vatandaşlar yetkililere seslenerek araçlarının hasarlarının giderilmesini istedi. Arabası zarar gören Kemal Yılmaz "Saat 19.30'da eve geldim. İşten geldim, oturdum sofraya yemek yiyecektik. O esnada bir ses duyduk motor devrildi zannettim. Hızlı geçiyordu. Bir kalktık baktık kamyon gidiyordu. Kamyon giderken bütün araçlara vura vura gidiyordu. Yetişemedik plakayı da göremedik. Kameralar da akşam olduğu için plakayı çekmiyor ama görüntü var. Resimleri falan var. Sol aynayı ve sol tarafı komple götürmüş. Aşağı yukarı 15-20 bin lira hasarı var. Yetkililerden çağrımız bu aracın bulunması" dedi.
"25 BİN TL ÜZERİNDE HASAR VAR"
Lüks arabasının dikiz aynası kırılan Mustafa Bayrak ise, "Evde oturuyorduk ve bir patırtıya çıktık ama arabayı bulamadık, göremedik. Sonra çocuklar ile kameralardan çıkardık görüntüleri. Plakayı bulamıyoruz. Bir kamyonet, hurdacı kamyoneti. Beyaz bir araç. Kasti şekilde bütün arabalara sürte sürte gitmiş. Şu an ben bunu kaskoda yaptırmaya kalkarsam 25 bin TL üzerinde hasar var. Ben bu aracımın hasarının karşılanmasını istiyorum bir şekilde. Aracın bulunmasını istiyorum. Bizim bu mahallede kimseye bir zararımız ziyanımız yok. Burada 45 yıldır oturan komşularız. Herkes bizi tanır mahalle içerisinde. Kimseye bir saygısızlığımız yok. Husumetimiz yok ama neden bu araba gelip bütün arabalara çarpıp gitti biz onu anlayamadık" şeklinde konuştu.
OPERASYON BAŞLATILDI
Yaşanan facia ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin sokağa hızla giriş yaptığı ardından park halindeki araçlara çarparak ilerlediği görülüyor. Polis ekipleri, kaçan kamyonet sürücüsünün yakalamak için çalışmalara başladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Kenan Koçak biyografisi!
- Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonucu ne zaman açıklanır?
- 15 bin sözleşmeli öğretmen taban puan ve kontenjanlar: 2021 öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak? Branş dağılımı...
- 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı kaç TL olacak? Asgari ücret yorumları nasıl?
- Mavi dil hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı? Hangi illerde görüldü? Mavi dil hastalığı ve kan emen sinek hakkında detaylar
- 27. Dönem POMEM açıklandı mı? 2021 Polis Akademisi polislik alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- İSMEK kayıt nasıl yapılır? İSMEK ücretli mi? İSMEK bölümleri nelerdir?
- Diyanet Cuma hutbesi 24 Eylül 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Arapça-Türkçe tam metni...
- İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi öğrenme!
- Dolarda son dakika hareketliliği! 24 Eylül 2021 dolar kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru
- Son açıklamalar: Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? MEB duyurdu!
- 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar kaç TL oldu?