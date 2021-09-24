Sarıyer’de bir kamyonet sokaktaki araçlara vura vura gitti



"25 BİN TL ÜZERİNDE HASAR VAR"

Lüks arabasının dikiz aynası kırılan Mustafa Bayrak ise, "Evde oturuyorduk ve bir patırtıya çıktık ama arabayı bulamadık, göremedik. Sonra çocuklar ile kameralardan çıkardık görüntüleri. Plakayı bulamıyoruz. Bir kamyonet, hurdacı kamyoneti. Beyaz bir araç. Kasti şekilde bütün arabalara sürte sürte gitmiş. Şu an ben bunu kaskoda yaptırmaya kalkarsam 25 bin TL üzerinde hasar var. Ben bu aracımın hasarının karşılanmasını istiyorum bir şekilde. Aracın bulunmasını istiyorum. Bizim bu mahallede kimseye bir zararımız ziyanımız yok. Burada 45 yıldır oturan komşularız. Herkes bizi tanır mahalle içerisinde. Kimseye bir saygısızlığımız yok. Husumetimiz yok ama neden bu araba gelip bütün arabalara çarpıp gitti biz onu anlayamadık" şeklinde konuştu.