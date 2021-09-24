Kartal’da tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada
YAŞAM DHA
İstanbul’un Kartal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Kavga esnasında yerde yaralı bir halde yatan şahıs, tekmelendi. Tarafların birbirine saldırdığı anlar saniye saniye kayda alındı.
Olay, 21 Eylül'de saat 23.00 sularında Yalı Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.
Tekmelerin ve yumrukların konuştuğu kavgada bir şahıs yaralandı.
TEKMELEYEREK SÜRÜKLEDİ
Yaralı halde yerde yatarken, etraftaki vatandaşlar araya girdi. Buna rağmen saldırısına devam eden bir kişi, yaralıyı tekmeleyerek yerde sürükledi.
EMNİYET OPERASYON BAŞLATTI
Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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