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Kartal’da tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
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Kartal’da tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada

İstanbul’un Kartal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Kavga esnasında yerde yaralı bir halde yatan şahıs, tekmelendi. Tarafların birbirine saldırdığı anlar saniye saniye kayda alındı.

Olay, 21 Eylül'de saat 23.00 sularında Yalı Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

Tekmelerin ve yumrukların konuştuğu kavgada bir şahıs yaralandı.

TEKMELEYEREK SÜRÜKLEDİ

Yaralı halde yerde yatarken, etraftaki vatandaşlar araya girdi. Buna rağmen saldırısına devam eden bir kişi, yaralıyı tekmeleyerek yerde sürükledi.

EMNİYET OPERASYON BAŞLATTI

Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Tekmeledi sonra yerde sürükledi TEKMELEDİ SONRA YERDE SÜRÜKLEDİ
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