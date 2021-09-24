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8 yaşındaki kıza zorla ateş ettirdi! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
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8 yaşındaki kıza zorla ateş ettirdi! O anlar kamerada

Rize’de Mustafa A., 8 yaşlarındaki Şevval adlı yeğenine verdiği silahla zorla ateş ettirdi. Vurulmanın kıyısından dönen Mustafa A., olanları cep telefonu ile kayda alıp, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Hayrete düşüren görüntüler, geçen günlerde Rize'den geldi.

Mustafa A., evin bahçesinde Şevval adlı yeğeninin eline tabanca verdi ve çocuğu ateş etmeye zorladı.

Küçük kız, tabancayı Mustafa A.'ya yönelterek ateş etti.

'KORKUYORUM' DEDİ ALDIRIŞ ETMEDİ

Silahtan çıkan mermi şans eseri kimseyi yaralamadı. Kızın tabancayı kendisine doğru tutmasına kızan amca, kızın "Korkuyorum" sözlerine rağmen yeniden ateş etmesini istedi. Çocuktan sonra kendisi de ateş eden adam, o anları telefon kamerası ile kaydedip, sosyal medya hesabında yayınladı.

Ateş etmesi için zorladı, sosyal medyada paylaştı ATEŞ ETMESİ İÇİN ZORLADI, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
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