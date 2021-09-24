Karantinayı deldi ekipler affetmedi! Kırıkkale’de Kovid-19 karantinasını ihlal eden şahsa 4 bin 50 lira ceza

Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri ile kolluk kuvvetleri, Covid-19 pozitif vaka tablosundaki artışın önüne geçmek için 24 saat esasına göre denetim yapıyor.