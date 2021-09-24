Ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir? ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?

Soru: Ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?

A: Friedrich Nietzsche

B: Charles Bukowski

C: Sigmund Freud (CEVAP)

D. Vladimir Lenin