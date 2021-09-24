Ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?
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Ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir? ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Sorulan Ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?
Ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir? ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?
Soru: Ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?
A: Friedrich Nietzsche
B: Charles Bukowski
C: Sigmund Freud (CEVAP)
D. Vladimir Lenin