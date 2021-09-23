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Son dakika: Bartın'da feci kaza! Otomobil ile çarpışan otobüs devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2021
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Son dakika: Bartın’da feci kaza! Otomobil ile çarpışan otobüs devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberine göre Bartın'da, otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Akmanlar mevkiinde meydana geldi.

Bartın istikametine gitmekte olan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki 2 kişi ile otobüs sürücü yaşamını yitirirken, muavin de yaralandı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.



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