19 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SON DAKİKA | TEM'de korkunç kaza: Ortalık savaş alanına döndü! 15 kilometrelik araç kuyruğu...

SON DAKİKA | TEM'de korkunç kaza: Ortalık savaş alanına döndü! 15 kilometrelik araç kuyruğu...

SON DAKİKA... TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 4 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif yarakandı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Otoyol İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul istikametinde oluşan ve adeta ucu bucağı görünmeyen yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu havadan da görüntülendi. İşte korkunç kaza yerinden fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 19.09.2021 23:07 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 23:42
  • 1
  • 14
SON DAKİKA | TEM’de korkunç kaza: Ortalık savaş alanına döndü! 15 kilometrelik araç kuyruğu...

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Uzunkum mevkiinde meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
SON DAKİKA | TEM’de korkunç kaza: Ortalık savaş alanına döndü! 15 kilometrelik araç kuyruğu...

Edinilen bilgiye göre, 4 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada E.Ç., F.T., Ş.A., A.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

  • 3
  • 14
SON DAKİKA | TEM’de korkunç kaza: Ortalık savaş alanına döndü! 15 kilometrelik araç kuyruğu...

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

  • 4
  • 14
SON DAKİKA | TEM’de korkunç kaza: Ortalık savaş alanına döndü! 15 kilometrelik araç kuyruğu...

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kazada hafif yaralanan 5 kişi ilk müdahaleleri sonrasında hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

  • 5
  • 14
SON DAKİKA | TEM’de korkunç kaza: Ortalık savaş alanına döndü! 15 kilometrelik araç kuyruğu...

Yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.