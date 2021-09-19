19 Eylül 2021, Pazar
SON DAKİKA | TEM'de korkunç kaza: Ortalık savaş alanına döndü! 15 kilometrelik araç kuyruğu...
SON DAKİKA... TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 4 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif yarakandı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Otoyol İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul istikametinde oluşan ve adeta ucu bucağı görünmeyen yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu havadan da görüntülendi. İşte korkunç kaza yerinden fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 19.09.2021 23:07 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 23:42
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