Antalya’da iç mimara otel odasında cinsel taciz! O anlar kamerada

"MÜVEKKİLİM UYANIYOR VE BU KİŞİYİ BAĞIRARAK YAKA PAÇA İTTİREREK DIŞARIYA ÇIKARTIYOR"

Müvekkilinin iç mimar olduğunu ve işi gereği bir otelde konaklamak zorunda kaldığını belirten avukat Ezgi Sil Orhun, "Gece yarısı otel çalışanı müvekkilim uyurken bahçe kapısından sinsice içeriye giriyor. Hatta emekleyerek, kendisini göstermemeye çalışarak giriyor. İçeride yaklaşık 20 dakika kalıp dışarıya çıkıyor. İlk girişte müvekkilime dokunmuyor ve onu uyandırmıyor. Sabaha karşı 05.30 sıralarında tekrar odaya giriyor. Bu kez müvekkilimin bacaklarına ve özel bölgelerine dokunarak cinsel tacizde bulunuyor. Müvekkilim uyanıyor ve bu kişiyi bağırarak yaka paça ittirerek dışarıya çıkartıyor. Tüm bu yaşananlar kamera kayıtları ile sabit. Savcılık detaylı bir soruşturma yapıyor ve şüpheliyi tutuklanma talebiyle nöbetçi Hakimliğe gönderiyor. Ancak, Sulh Ceza Hakimliği yasalara aykırı bir şekilde bu kişiyi serbest bırakıyor" dedi.