Antalya’da iç mimara otel odasında cinsel taciz! O anlar kamerada
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde otel personelin odasında uyuyan iç mimarı taciz etmesinin ardından serbest bırakılması tepkilere yol açarken otel personelinin müşterisinin odasına girdiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.
Savcılık, taciz anına dair kamera kayıtlarının soruşturma dosyasına girmesinin ardından, adli kontrol koşuluyla serbest bırakılan zanlının yeniden tutuklanmasını talep etti. Talebi değerlendiren Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli E.A'nın tutuklanma istemini geri çevirdi.
Serbest kalması tepkilere yol açan otel personeli E.A'nın olay gecesi B.B'nin odasına girdiği anın görüntüleri de ortaya çıktı.
2 KERE GİTMİŞ
Görüntülerde; şüpheli E.A'nın; B.B'nin odasına geçtikten sonra çevreye bakınıp kimsenin olmadığından emin olduktan sonra bahçe kapısından odaya girdiği, bunu saat 3 suları ve 5 suları olmak üzere iki kez gerçekleştirdiği görüldü. Odanın kapısını yavaş yavaş açarak ses çıkarmamaya çalıştığı da kayıtlara geçti.
B.B'nin avukatı Ezgi Sil Orhun, B.B'nın avukatı olarak dosyaya yeni deliller koymak için güvenlik kamera kayıtlarını savcılık kanalıyla bilirkişiye gönderdi.
Gelen bilirkişi raporunda, şüphelinin eyleminin sabit olduğu belirtilirken, Cumhuriyet Savcısı bir kez daha şüphelinin tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.
Yaşananlara tepki gösteren avukat Ezgi Sil Orhun, Antalya Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaparak yaşananların hukuken izahını olmadığını söyledi.
"MÜVEKKİLİM UYANIYOR VE BU KİŞİYİ BAĞIRARAK YAKA PAÇA İTTİREREK DIŞARIYA ÇIKARTIYOR"
Müvekkilinin iç mimar olduğunu ve işi gereği bir otelde konaklamak zorunda kaldığını belirten avukat Ezgi Sil Orhun, "Gece yarısı otel çalışanı müvekkilim uyurken bahçe kapısından sinsice içeriye giriyor. Hatta emekleyerek, kendisini göstermemeye çalışarak giriyor. İçeride yaklaşık 20 dakika kalıp dışarıya çıkıyor. İlk girişte müvekkilime dokunmuyor ve onu uyandırmıyor. Sabaha karşı 05.30 sıralarında tekrar odaya giriyor. Bu kez müvekkilimin bacaklarına ve özel bölgelerine dokunarak cinsel tacizde bulunuyor. Müvekkilim uyanıyor ve bu kişiyi bağırarak yaka paça ittirerek dışarıya çıkartıyor. Tüm bu yaşananlar kamera kayıtları ile sabit. Savcılık detaylı bir soruşturma yapıyor ve şüpheliyi tutuklanma talebiyle nöbetçi Hakimliğe gönderiyor. Ancak, Sulh Ceza Hakimliği yasalara aykırı bir şekilde bu kişiyi serbest bırakıyor" dedi.
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