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Son dakika: Van'da 3 ayrı trafik kazasında 24 kişi yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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Son dakika: Van’da 3 ayrı trafik kazasında 24 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Van'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri yaşanan kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde meydana geldi. Sivil vatandaşları taşıyan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpmasıyla meydana gelen trafik kasında 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Van-Edremit karayolu üzerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında ise 10 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Polis, her 3 kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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