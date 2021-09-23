Bursa’da minibüse palalı saldırı! Dehşet anları kamerada
YAŞAM İHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eli palalı bir şahıs yol kenarında duran yolcu minibüsüne saldırdı. Dehşet anları da arkada bekleyen bir minibüs şoförü tarafından saniye saniye kayda alındı.
Olay, dün Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 152 Evler istasyonu dolmuş durakları üzerinde gerçekleşti.
YOLDAN GEÇENLERİ DE PALAYLA KOVALADI
Henüz bilinmeyen bir sebepten bir şahıs elindeki pala ile yolcu minibüsüne saldırdı.
Diğer yandan yoldan geçenlerin müdahale etmesine sinirlenen şahıs, onları da palayla kovaladı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl bebeklere aşı yapıldı iddiası gerçek mi?
- 2021 YKS ek tercih sonucu ne zaman açıklanır? YKS 1. ek tercih sonuçları açıklandı mı?
- Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2021 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
- KYK 2. yurt yedek sonuçları açıklandı mı? KYK 2. yurt yedek sonucu nasıl öğrenilir?
- Zafer Kurugöl kimdir? Zafer Kurugöl hangi hastanede çalışıyor? Prof. Dr. Zafer Kurugöl biyografi!
- FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...
- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- KYK yurt yedek sonuçları sorgula: KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı 2021? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?
- Emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliyi...
- AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2021? AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? İşte takvim...
- MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 2021 MSB personel işçi alımı tarihleri açıklandı mı?
- MPİ bilet sorgulama: 22 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?