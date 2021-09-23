Eski eşini dövdü sığındığı kuzenini pompalı tüfekle öldürdü

Adana’da evinin avlusunda cesedi bulunan şahsın, eski karısını dövüp kaçan zanlı tarafından öldürüldüğü gün yüzüne çıktı. Zanlı emniyet güçleri tarafından boş bir arazide yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, iki gün önce saat 09.00 sularında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleşti.

KOMŞULARI BULDU

Komşuları, haber alamadıkları İsmail İgeç'i (63) merak edip, evine gitti. Bahçe kapısından içeri giren komşuları, İgeç'in kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SÜREKLİ HAVAYA ATEŞ AÇTIĞI İÇİN ŞÜPHELENMEDİLER

Yapılan kontrolde İgeç'in, pompalı tüfekle vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Komşuları, kendisini İsmail İgeç'in yeğeni olarak tanıtan Gökhan İgeç'in (39) bir haftadır yanında kaldığını söyledi. Olaydan bir gün önce akşam saatlerinde birkaç el silah sesi duyduklarını ancak İgeç'in sürekli havaya ateş açmasından dolayı şüphelenmediklerini belirten komşuları, Gökhan İgeç'in aynı saatlerde evden ayrıldığını gördüklerini iddia etti.

BOŞ ARSADA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Gökhan İgeç'in yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Gökhan İgeç'i Şehit Duran Mahallesi'nde boş bir arsada yakaladı. Emniyete götürülen Gökhan İgeç'in, bir süre önce boşandığı eşi S.B.'yi (36) çocuklarına bağırdığı için darp ettiği, kadının da şikayetçi olması üzerine İgeç'in, polis tarafından arandığı, bu nedenle kuzeni İsmail İgeç'in evinde saklandığı öğrenildi.

"SEN DAHA ÖNCE KADIN SATIYORDUN"

Olay günü ise Gökhan İgeç'in, birlikte alkol aldığı İsmail İgeç'e, "Sen daha önce kadın satıyordun. Seninle aynı soyismi taşıyamam" diyerek kavga ettiği, daha sonra da pompalı tüfekle vurduğu öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan İgeç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.