Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi





Bu arada, sattıkları sahte içki ile birden fazla kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla, haklarında, ölümüne neden oldukları her bir kişi için, "Olası Kasıtla ölüme Sebebiyet Vermek" suçlarından dava açılan 6 sanığın yargılanmaları, Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

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