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Manavgat'taki yangın söndürüldü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.09.2021 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
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Manavgat’taki yangın söndürüldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, hem havadan hem de karadan müdahaleleri ile 5 saat sonra kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına 17 arazöz 2 uçak ve 10 helikopterle müdahale etti.

Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki Altınkaya Mahallesi Oluk mevkisinde orman yangını çıktı.

YOĞUN MÜCADELE

Saat 10.20'de başlayan yangına çok sayıda su tankeri, 17 arazöz, 10 helikopter ve 2 uçak ile müdahale edildi. Örtü şeklinde devam eden yangına çok sayıda yer ekibi de müdahale etti.

5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Helikopterlerle bölgeye bırakılan ekiplerin yanı sıra havadan yoğun müdahaleyle yangın 5. saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki Altınkaya Oluk mevkisinde orman yangını çıktı.

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