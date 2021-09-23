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Antalya’da iç mimara otel odasında cinsel taciz! O anlar kamerada

DHA
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Giriş: 23.09.2021 13:09
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde otel personelin odasında uyuyan iç mimarı taciz etmesinin ardından serbest bırakılması tepkilere yol açarken otel personelinin müşterisinin odasına girdiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Antalya Muratpaşa'ya bağlı Çağlayan Mahallesi'ne 31 Ağustos tarihinde iş için giden ve bir otele yerleşen iç mimar B.B. odasında uyurken otel personelinin cinsel tacizine uğradı. Zanlı E.A, Savcılık tarafından tutuklanması istemiyle Antalya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Savcılık, taciz anına dair kamera kayıtlarının soruşturma dosyasına girmesinin ardından, adli kontrol koşuluyla serbest bırakılan zanlının yeniden tutuklanmasını talep etti. Talebi değerlendiren Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli E.A'nın tutuklanma istemini geri çevirdi.

Serbest kalması tepkilere yol açan otel personeli E.A'nın olay gecesi B.B'nin odasına girdiği anın görüntüleri de ortaya çıktı.

2 KERE GİTMİŞ

Görüntülerde; şüpheli E.A'nın; B.B'nin odasına geçtikten sonra çevreye bakınıp kimsenin olmadığından emin olduktan sonra bahçe kapısından odaya girdiği, bunu saat 3 suları ve 5 suları olmak üzere iki kez gerçekleştirdiği görüldü. Odanın kapısını yavaş yavaş açarak ses çıkarmamaya çalıştığı da kayıtlara geçti.

B.B'nin avukatı Ezgi Sil Orhun, B.B'nın avukatı olarak dosyaya yeni deliller koymak için güvenlik kamera kayıtlarını savcılık kanalıyla bilirkişiye gönderdi. Gelen bilirkişi raporunda, şüphelinin eyleminin sabit olduğu belirtilirken, Cumhuriyet Savcısı bir kez daha şüphelinin tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

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