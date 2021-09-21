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Son dakika: Tokat'ta 4,3'lük deprem | Çevre illerde de hissedildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Son dakika: Tokat’ta 4,3’lük deprem | Çevre illerde de hissedildi

Son dakika haberleri... Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 19.09'da ve 14,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Tokat Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine, depremin yaklaşık 10 saniye kadar sürdüğünü belirterek, "Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybımız yok. AFAD ekiplerimiz taramalarını yapıyorlar. Gerekli araştırmalar yapılıyor. Bana gelen ilk bilgi. Bütün Tokatlılara geçmiş olsun." dedi.

Tokattaki deprem! TOKAT'TAKİ DEPREM!

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