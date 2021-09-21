Son dakika: Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüğünden yüz yüze eğitim açıklaması

"AŞILAMAYA GÖSTERİLEN HASSASİYET EN BÜYÜK AVANTAJLARDAN BİRİSİDİR"

Valilik koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber veli ve uygun yaş grubu öğrencilerin aşı uygulamasının daha da yaygınlaştırılabilmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını ve yapılmaya da kesintisiz devam edildiğini vurgulayan İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Fatih Selvi, vatandaşların aşılamaya gösterdiği hassasiyetin Kovid-19 sürecinde en büyük avantajlardan birisi olduğunu vurguladı.

Şüpheli bir durumda İl Sağlık Müdürlüğü kontrolünde sürecin yayınlanan rehbere göre ivedilikle yürütülmekte olduğunu vurgulayan Selvi, Bu kapsamda "tüm pozitif ve yakın temaslı vakalarda" filyasyon çalışmasının titizlikle uygulandığını açıkladı.