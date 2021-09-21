Tokat'taki depremin şiddeti/büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin AFAD ve Kandilli'den son dakika açıklaması

AFAD'ın verilerine göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 19.09'da ve 14,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.3 OLARAK DUYURDU