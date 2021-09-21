21 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tokat'taki depremin şiddeti/büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin AFAD ve Kandilli'den son dakika açıklaması

Tokat'taki depremin şiddeti/büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin AFAD ve Kandilli'den son dakika açıklaması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2021 19:25
Güncelleme:21.09.2021 20:34
AFAD'ın verilerine göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 19.09'da ve 14,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.3 OLARAK DUYURDU

’Güvercin’ kavgasında kan aktı
'Güvercin' kavgasında kan aktı
Kontrolden çıkan tır 5 aracı ezdi geçti!
Kontrolden çıkan tır 5 aracı ezdi geçti!
Tokat’ta deprem!
Tokat'ta deprem!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı
Üzüm yüklü tır alev alev yandı
Üzüm yüklü tır alev alev yandı
İstanbul trafiğinde son durum nasıl?
İstanbul trafiğinde son durum nasıl?
TEM’de zincirleme kaza!
TEM'de zincirleme kaza!
Şehir Tiyatroları’nda taciz skandalı! Karar çıktı
Şehir Tiyatroları'nda taciz skandalı! Karar çıktı
Yolcuların önünde birbirlerine girdiler
Yolcuların önünde birbirlerine girdiler
Kapıyı açınca dehşete düştü!
Kapıyı açınca dehşete düştü!
Antalya’daki kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı
Antalya’daki kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı
Görenler şaştı kaldı!
Görenler şaştı kaldı!
Daha Fazla Video Göster